الكاظمي يوجه بحل الاشكالات المتعلقة مع ايران فيما يخص تجهيز العراق بالغاز

2022/04/17 | 16:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للطاقة •••••••••• ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، اجتماعاً للمجلس الوزاري للطاقة، بحضور المكلف بإدارة وزارة الكهرباء والكادر المتقدم بالوزارة.واستمع سيادته الى شرح مفصل لواقع الطاقة الكهربائية خلال الأشهر المقبلة في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع، وكذلك صيانة المحطات الكهربائية.وشهد الاجتماع […]

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