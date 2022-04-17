العراق.. أول تحرك رسمي بعد

2022/04/17 | 16:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، القائم بأعمال مملكة السويد في بغداد، هاكان روث، للاحتجاج على قيام مجموعة من المتطرفين بإحراق نسخة من القرآن الكريم.

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