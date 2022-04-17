2022/04/17 | 16:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي بِئسَمَا اشتَرَوا بِهِ أَنفُسَهُم أَن يَّكفُروا بِما أَنزَلَ اللهُ بَغيًا أَن يُّنَزِّلَ اللهُ مِن فَضلِهِ عَلى مَن يَّشاءُ مِن عِبادِهِ فَباؤوا بِغَضَبٍ عَلى غَضَبٍ وَّلِلكافِرينَ عَذابٌ مُّهينٌ (90)هنا تبين الآية أن سبب عدم اعتناقهم للدين الجديد، هو الحسد، الذي تعبر عنه الآية بالبغي، ولو إن البغي يعني الظلم والعدوان، لكن استعمله القرآن أحيانا بمعنى الحسد، بمعنى أنهم كانوا ربما سيؤمنون، لو كا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القرآن محاولة لقراءة مغايرة 43 - ضياء الشكرجي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القرآن محاولة لقراءة مغايرة 43 - ضياء الشكرجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).