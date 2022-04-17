“مريض نفسي” ينهي حياته شنقا في أحد مسجد الرمادي

2022/04/17 | 16:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد قائممقام الحبانية علي داود الدليمي، الاحد، بانتحار شاب شنقا حتى الموت داخل احدى مساجد مناطق شرقي مدينة الرمادي .وقال الدليمي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “شابا يبلغ من العمر 22 عاما اقدم على الانتحار شنقا حتى الموت داخل مسجد في منطقة السيسي بقضاء الحبانية شرقي مدينة الرمادي”.وأوضح أن “الشاب كان […]

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