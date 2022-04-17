الكاظمي يترأس اجتماعا لمحلس الطاقة

2022/04/17 | 16:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الكاظمي بتكليف فريق عمل من وزارة الكهرباء للسفر إلى جمهورية إيران الإسلامية، لحل الإشكالات المتعلقة مع الجانب الإيراني.

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