صالح والاعرجي يؤكدان ضرورة مواصلة الضغط على الإرهاب

2022/04/17 | 16:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد، مع مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أهمية الحفاظ على المكتسبات الأمنية ومواصلة الضغط على خلايا الإرهاب.

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