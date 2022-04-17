رفع تعليق بث برنامج أحمد ملا طلال بعد حل القضية رضائياً مع الدفاع

2022/04/17 | 16:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعقررت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأحد، رفع تعليق بث برنامج أحمد ملا طلال بعد حل القضية رضائياً مع وزارة الدفاع.نص القرار أدناه:

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