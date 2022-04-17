صالح والاعرجي يؤكدان على منع الثغرات الأمنية

2022/04/17 | 16:54 - المصدر: السومرية نيوز

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بحث رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الأحد، مع مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ضرورة تعزيز الجهد الأمني والاستخباراتي لمكافحة خلايا داعش، فيما جرى التأكيد على أهمية الحفاظ على المكتسبات الأمنية وتعزيزها.

وقال مكتب صالح في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل في قصر السلام ببغداد، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي؛ لبحث اللقاء تطورات الأوضاع الأمنية في البلد، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز الجهد الأمني والاستخباراتي لمكافحة خلايا داعش وقطع الطريق أمام أي محاولة للتعرض لأمن واستقرار المواطنين".

وأكّد صالح، على "أهمية الحفاظ على المكتسبات الأمنية وتعزيزها ومواصلة الضغط على خلايا الإرهاب وإغلاق الثغرات الأمنية، مشيداً بنجاح قوات الأمن العراقية في مكافحة خلايا إرهابية واعتقال عدد من قادة وعناصر التنظيم مؤخراً، مشدداً على ضرورة عدم التهاون في محاربة الإرهاب والتطرف".

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