الكاظمي يكلّف فريق عمل من وزارة الكهرباء بالسفر إلى إيران

2022/04/17 | 16:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، توجيهين جديدين بشأن ملف الكهرباء.

وجاء في بيان لمكتب الكاظمي، أن الأخير "ترأس، اليوم الأحد، اجتماعاً للمجلس الوزاري للطاقة، بحضور المكلف بإدارة وزارة الكهرباء والكادر المتقدم بالوزارة، واستمع الى شرح مفصل لواقع الطاقة الكهربائية خلال الأشهر المقبلة في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع، وكذلك صيانة المحطات الكهربائية".

وبحسب البيان، فقد "شهد الاجتماع مناقشة الوضع الحالي للكهرباء، والاستعدادات الجارية لتوفير الطاقة الكهربائية، والإجراءات الاستباقية الكفيلة بمعالجة الإشكالات والعقبات التي قد تعرقل زيادة الإنتاج وتتسبب بأزمة محتملة في الصيف".

وتطرق الاجتماع، إلى "آليات التواصل مع الجانب الإيراني فيما يخص توفير الغاز الإيراني، وفي هذا الصدد وجه الكاظمي بتكليف فريق عمل من وزارة الكهرباء للسفر إلى جمهورية إيران الإسلامية، لحل الإشكالات المتعلقة مع الجانب الإيراني فيما يخص تجهيز العراق بالغاز".

ووجه الكاظمي، أيضاً، بـ"ضرورة اتخاذ الخطوات العملية بتذليل كل العقبات التي تواجه عمليات الإنتاج والنقل والتوزيع والصيانة؛ بهدف ضمان زيادة ساعات تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي خلال فصل الصيف".

وشهد الاجتماع، "تقديم عرض عن خطط حماية أبراج الطاقة الكهربائية، وما تتعرض له من عمليات تخريب وسرقة، فضلاً عن مناقشة موقف سير الأعمال في تأهيل خط بغداد/بيجي-400 كي في، ومتابعة المتبقي من الأعمال اللازمة لاستكمال تشغيله".

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