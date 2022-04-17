ميناء ام قصر الجنوبي يستقبل 43 الف طن من مادة الرز

2022/04/17 | 16:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبل ميناء ام قصر الجنوبي، اليوم الاحد، السفينة HEILAN BRIGT بحمولة ( 43 ) الف طن من مادة الرز لصالح مفردات البطاقة التموينية .وقال مدير عام الشركة، فرحان الفرطوسي، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز ان “موانئ العراق تعمل بشكل منظم لاستقبال السفن المحملة بمفردات البطاقة التموينية”، مشيرا الى توجيهات وزير النقل […]

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