وزير الدفاع يلتقي بالسفير الامريكي

2022/04/17 | 16:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الدفاع، جمعة عناد سعدون،

اليوم الاحد، مع السفير الأمريكي في

العراق، ماثيو تولر، ملفات مشتركة بين

البلدين.

وذكر بيان للوزارة اطلعت عليه وكالة نون

الخبرية ان “الوزير التقى في مكتبه

بمقر الوزار

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