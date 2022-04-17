لأول مرة منذ 14 شهرا.. ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا لـ 99% بديالى

2022/04/17 | 17:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الاحد، عن ارتفاع نسبة الشفاء التراكمية من فيروس كورونا الى 99% لأول مرة منذ 14 شهرا.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "نسبة الشفاء التراكمية من فيروس كورونا ارتفعت الى 99% لأول مرة منذ 14 شهرا بعد انخفاض حاد للإصابات يقابله ارتفاع مطرد في حالات الشفاء".

واضاف العزاوي، ان "اجمالي الاصابات المسجلة بفيروس كورونا بلغت 83280 اصابة والشفاء 82309 حالة والوفيات 585 حالة"، مؤكدا ان "ارتفاع نسبة الشفاء التراكمية لاتعني زوال خطر الوباء لكن ذروة الموجة الرابعة انتهت وربما تظهر موجات اخرى".

وشهدت ديالى تسجيل اول اصابة بفيروس كورونا في اذار 2020 قبل ان ترتفع الاصابات وتسجل ارقام عالية بعد اشهر.

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