بالوثيقة.. ‏قرار جديد يخص بث برنامج أحمد ملا طلال

2022/04/17 | 17:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأحد، قرارا جديدا يخص بث برنامج أحمد ملا طلال.

وقال إعلام الهيئة عبر وثيقة تلقتها (بغداد اليوم) إن "هيئة الإعلام والاتصالات قررت رفع تعليق بث برنامج أحمد ملا طلال بعد حل القضية رضائياً مع الدفاع".

أدناه نص الوثيقة:

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