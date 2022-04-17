بعد حل القضية مع الدفاع.. رفع تعليق بث برنامج أحمد ملا طلال (وثيقة)

2022/04/17 | 17:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد حل القضية رضائياً مع وزارة الدفاع.

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