ملفات مهمة على طاولة اجتماع رئاسة البرلمان مع وزير النفط

2022/04/17 | 17:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استكمالاً لاستضافة الكادر المتقدم لوزارة النفط ..الزاملي يترأس اجتماعاً موسعاً مع وزير النفط لبحث ثلاث قضايا بينها تفاصيل الانبوب الناقل من البصرة الى العقبة الزاملي : المشاريع الاستراتيجية التي تَمُسْ حاجة المواطن ومصلحة البلاد لن تمرر او توقع دون موافقة ممثلي الشعب الزاملي يشدد على ضرورة ملاحقة ومحاسبة مهربي المشتقات النفطية وسحب الاجازات من […]

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