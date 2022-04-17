حكمان ومخرج.. الرجاء المغربي يختار

2022/04/17 | 17:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في منشور يحمل الكثير من المعاني، نشر الحساب الرسمي لفريق الرجاء المغربي على موقع تويتر اختيارات "ساخرة" لرجل مباراة الفريق أمام الأهلي المصري في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، السبت.

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