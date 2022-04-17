2022/04/17 | 17:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PXUHuCzpJLk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الزاملي يرسل تطمينات لحكومة الكاظمي: لا نستهدف اي وزير والاستضافات امر طبيعي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الزاملي يرسل تطمينات لحكومة الكاظمي: لا نستهدف اي وزير والاستضافات امر طبيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).