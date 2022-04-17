شاهد ما يحدث في شرق أوكرانيا حين تحتشد القوات الروسية قرب مناطق المدنيين

2022/04/17 | 17:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفع قصف القوات الروسية على شرق أوكرانيا العديد من المدنيين إلى الاختباء تحت الأرض..ويتحدث بن ويدمان كبير المراسليين الدوليين في CNN إلى الأوكرانيين الذين يطلقون الآن على ملجأهم تحت الأرض منزلًا مؤقتًا.

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