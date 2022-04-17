2022/04/17 | 17:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الحكومي: ضبط (4) حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي تُعلن خلية الإعلام الحكومي، تمكُّن هيئة المنافذ الحدودية بجهود ومتابعة دقيقة لكل البضائع، وبالاعتماد على مصادرها الخاصة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي، من ضبط أربع حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد.وتشير الخلية، إلى أن الحاويتين تحتويان على (دراجات […]

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