الكاظمي يشدد على الاسراع بتنفيذ مشروع نصب وحدات العناية بالاطفال الخدج

2022/04/17 | 17:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يترأس اجتماعا لفريق مشروع نصب وحدات العناية بالاطفال الخدج في العراق •••••••••• ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، اجتماعا لفريق مشروع العناية بالاطفال الخدج في العراق، ومتابعة تتفيذ نصب وحدات العناية بهم في المستشفيات المتخصصة.واستمع سيادته الى شرح مفصل عن المشروع الذي يتكون من 22 […]

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