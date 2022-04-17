نسبة الاصابة بكورونا في العراق اقل من 3% والوفيات صفر

2022/04/17 | 17:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس: عراق مازالت نسبة الاصابة بفيروس كورونا مستقرة منذ يومين عند اقل من 3%، في اشارة الى تناقص قد يكون مستمر حتى انعدام تسجيل الاصابات.واظهر الموقف الوبائي تسجيل 92 اصابة فقط باجراء 3162 فحص خلال الـ24 ساعة الماضية، مايعني ان نسبة الاصابة بلغت 2.9% فقط، وهو اقل من النسبة المستقرة منذ انتهاء الموجة الرابعة […]

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