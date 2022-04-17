2022/04/17 | 17:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

علق الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الأحد، على إصرار التيار الصدري على ترشيح جعفر الصدر" لمنصب رئيس الوزراء خلال المرحلة المقبلة.

وقال القيادي في الاطار النائب ثائر مخيف، لـ(بغداد اليوم)، ان "الاطار التنسيقي ما زال يحاول الحوار مع التيار الصدري لتشكيل الكتلة الاكبر، ومن ثم يكون جعفر الصدر مرشح الكتلة الاكبر وليس مرشح التيار الصدري لمنصب رئيس الوزراء، ولهذا الاطار التنسيقي لا يرفض شخص جعفر الصدر لمنصب رئيس الوزراء المقبل".

وبين مخيف ان "الخلاف الرئيس مع الكتلة الصدرية يتعلق بالكتلة الاكبر (الشيعية)، وليس المرشح لمنصب رئيس الوزراء، وعلى هذا الاساس نجري الحوارات مع التيار الصدري وجميع الكتل السياسية الأخرى، خصوصاً ان استمرار الانسداد والجمود السياسي لانه يؤثر على البلد على مختلف الأصعدة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من جديد.. ترشيح جعفر الصدر لمنصب رئيس وزراء العراق يثير تصريحات الإطار التنسيقي - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من جديد.. ترشيح جعفر الصدر لمنصب رئيس وزراء العراق يثير تصريحات الإطار التنسيقي - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).