2022/04/17 | 17:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بوقوع حادث سير جديد في محافظة الانبار.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "حادث سير وقع قرب منطقة السكك في قضاء حديثة".

وأشار إلى أن "الحادث تسبب بوقوع 4 إصابات بشرية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابات بحادث سير جديد في الأنبار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابات بحادث سير جديد في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).