اصابة 4 اشخاص بحادث سير قرب منطقة السكك في قضاء حديثة

2022/04/17 | 17:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصيب 4 اشخاص، اليوم الاحد، بحادث سير قرب منطقة السكك في قضاء حديثة بمحافظة الانبار.وذكر مصدر أمني لوكالة ايرث نيوز، ان “حادث سير قرب منطقة السكك في قضاء حديثة تسبب بسقوط 4 إصابات بشرية”.وتشهد محافظات العراق حوادث سير كثيرة لعدة اسباب منها البنى التحتية للطرقات العامة

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