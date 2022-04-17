مدرب بايرن ميونخ يتلقى تهديدات بالقتل

2022/04/17 | 17:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أدان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أوليفر كان، تهديدات القتل التي تم إرسالها إلى يوليان ناجلسمان مدرب الفريق البافاري، وأعلن اعتزامه دراسة اتخاذ خطوات محتملة لمواجهة مثل هذه التصرفات.وفي مقابلة مع محطة “شبورت 1” الرياضية، قال كان: “لقد تم تجاوز الحدود هنا بشكل كبير”.وفيما يتعلق بما يحدث على […]

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