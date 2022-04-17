تملّح “مفاجئ” لمياه الاابار يفاقم أزمة الجفاف في ديالى

2022/04/17 | 17:44 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

بينما تشهد محافظة ديالى أزمة كبيرة وقاسية بشحة المياه الواردة اليها من ايران، فاقمت ظاهرة جديدة ازمة “عطش ديالى” حيث بدأت المياه في معظم الابار في المحافظة بالتغير وتحولها الى مياه مالحة.

وقال عضو مجلس ناحية كنعان السابق جمال الشمري إن “الابار الاتوازية في حوض بزايز كنعان جنوبي الناحية تعد الاقدم على مستوى ديالى وهي تؤمن المياه لالاف الاسر منذ عشرات السنين ويخصص جزء من انتاجها لسقي البساتين والمزروعات”.

واضاف، أن “الاسابيع الماضية شهدت 60% من تلك الابار ظاهرة نادرة للغاية وهي تغير نوعية مياهها وباتت مالحة ما اثار قلق الاهالي بان تكون بداية جفاف الابار والتي تمثل طوق نجاة عشرات القرى في مواجهة مواسم الجفاف منذ سنوات طويلة”.

واشار الى ان “ملوحة مياه الابار لم تشمل كل القرى لكنها مستمرة وربما سيكون الوضع كارثي في الصيف”، لافتا الى “ضرورة تامين حلول حكومية ومنها تامين محطات للتحلية لانقاذ القرى من اي حركة للنزوح”.

وتشهد مناطق واسعة من ديالى من جفاف قاس بدء بضرب اكثر من 70% من المناطق الزراعية.

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