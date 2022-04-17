فيديو تسرب المياه داخل مستشفى سعودي بعد افتتاحه.. وتعليق رسمي

2022/04/17 | 17:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإدارة الصحية لمنطقة جازان في جنوب غرب السعودية السيطرة على تسريب للمياه وقع في المستشفى العام للمنطقة

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