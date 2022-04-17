2022/04/17 | 17:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، الأحد، إن العالم يحيي "عيد فصح الحرب"، ودعا إلى السلام في أوكرانيا، التي قال إنها جُرّت إلى "حرب قاسية لا معنى لها".

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