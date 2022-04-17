روسيا: قادرون على تحمل المواجهة مع الغرب

2022/04/17 | 17:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن روسيا قادرة على تحمل المواجهة مع الغرب.وأضاف بيسكوف في تصريحات للصحافيين نشرتها وكالة “سبوتنك” الروسية للأنباء: “إذا فشل الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت، نحن قادرون على تحمل المواجهة مع الدول الغربية”.يأتي هذا بينما أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو ترى خطر وقوع “صدام […]

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