2022/04/17 | 17:50 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إيرث نيوز/ قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن روسيا قادرة على تحمل المواجهة مع الغرب.
وأضاف بيسكوف في تصريحات للصحافيين نشرتها وكالة “سبوتنك” الروسية للأنباء: “إذا فشل الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت، نحن قادرون على تحمل المواجهة مع الدول الغربية”.
يأتي هذا بينما أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو ترى خطر وقوع “صدام […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا: قادرون على تحمل المواجهة مع الغرب) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأضاف بيسكوف في تصريحات للصحافيين نشرتها وكالة “سبوتنك” الروسية للأنباء: “إذا فشل الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت، نحن قادرون على تحمل المواجهة مع الدول الغربية”.
يأتي هذا بينما أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو ترى خطر وقوع “صدام […]
ظهرت المقالة روسيا: قادرون على تحمل المواجهة مع الغرب أولاً على ايرث نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا: قادرون على تحمل المواجهة مع الغرب) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا: قادرون على تحمل المواجهة مع الغرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).