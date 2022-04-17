الحلبوسي يهنئ المسيحيين بعيد الفصح

2022/04/17 | 18:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

هنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، المسيحيين بعيد الفصح.

وقال الحلبوسي في "تغريدة" له "بتويتر" وتابعتها (بغداد اليوم): "في عيد الفصح نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريك لأبناء شعبنا المسيحيين".

فيما يلي نص التغريدة:

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