الاطار التنسيقي يتحدث عن قرب تفكك التحالف الثلاثي: هذا السبب!

2022/04/17 | 18:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الأحد، عن قرب تفكك التحالف الثلاثي، الذي يضم التيار الصدري، تحالف السيادة، الحزب الديمقراطي الكردستاني.وقال القيادي في الاطار علي الفتلاوي، لوكالة “ايرث نيوز”، ان “هناك تفكك واضح في التحالف الثلاثي، الذي يضم التيار الصدري، تحالف السيادة، الحزب الديمقراطي الكردستاني، وذلك بسبب سحب يد […]

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