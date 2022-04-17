انخفاض طفيف لاسعار الدولار مع اغلاق بورصات بغداد

2022/04/17 | 18:08 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم الأحد، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد.

واقفلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد على 147750 دينارا عراقيا.

فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 147800 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.

واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 147250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

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