النص الإلهي يبيح الزنا - هيبت بافي حلبجة

#هيبت_بافي_حلبجة قبل البدء بالمقدمات لامحيص من إبداء بعض المحددات الموازية لموضوع الزنا ، تلك المحددات التي ستجلي أكثر كافة المقومات اللصيقة بهذا الموضوع من زاوية رؤية النص الإلهي : المحدد الأول : متى يتحقق الزنا ، أي ما هو شرط الزنا ، هنا لابد من البدء بتعريفه ، وهو على النحو التالي ، هو إيلاج قلفة عضو الذكر في فتحة عضو الأنثى ، أي وضع متاعه في غير حله ، أي وضع القضيب في غير حلاله ، شرط أن يتغيب الأول في الثا ......
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