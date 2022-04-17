وزارة النفط تعلن زيادة المنافذ الحكومية لتجهيز البنزين والغاز السائل وتشدد الاجراءات القانونية

2022/04/17 | 18:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في غرفة العمليات القيادي – وزارة النفط: زيادة المنافذ الحكومية لتجهيز البنزين والغاز السائل – تشديد الاجراءات القانونية للمخالفين في قطاع التوزيع .– تطوير مشروع نصب منظومة الغاز للسيارات اكد وكيل الوزارة لشؤون التوزيع د.حامد يونس حرص الوزارة على تطوير العمل في منافذ تجهيز الوقود من خلال تنفيذ مشاريع جديدة لزيادة اعداد المنافذ […]

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