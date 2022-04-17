2022/04/17 | 18:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الخارجية: التقرير الأميركي حول حقوق الإنسان في العراق يفتقر للدقة » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 18:13

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