الأرض مقابل الحرب.. رئيس أوكرانيا يوضح موقفه ويحذر من

2022/04/17 | 18:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اكتمال الحشد العسكري الروسي استعداداته من أجل الهجوم على الشرق، أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، إن بلاده ليست على استعداد للتخلي عن أي أراض من البلاد لإنهاء الحرب مع روسيا، داعيا العالم إلى الاستعداد لاستخدام موسكو أسلحة نووية.

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