الأمراض النفسية تزيد خطر الإصابة بعدوى كورونا الخارقة

2022/04/17 | 18:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا ولديهم تاريخ من الأمراض النفسية قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى المفاجئة بكورونا، بحسب ما ذكر موقع ” thehill”.ونظر الباحثون في جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو في بيانات 263،697 مريضًا من وزارة شؤون المحاربين القدامى بالولايات المتحدة الذين أكملوا لقاحاتهم وخضعوا لاختبار […]

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