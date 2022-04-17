العراق يرد على تقرير أميركي حول حقوق الإنسان: يفتقر للدقة

2022/04/17 | 18:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث وزير الخارجية فؤاد حسين اليوم الأحد، مع الأطراف المعنية، ماورد في التقرير الصادر عن الخارجيَّة الأمريكيَّة بشأن حقوق الإنسان وذكرت الخارجية في بيان تلقته ايرث نيوز، أنه “عقد وزير الخارجيَّة فواد حسين، اليوم الأحد إجتماعاً ضم الوكيل الأقدم لشؤون العلاقات السياسية والثنائية نزار الخير الله، ووكيل الوزارة للشؤون القانونيَّة ومتعددة الأطراف قحطان […]

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