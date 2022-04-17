2022/04/17 | 18:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغبار ربما يمكث بعض الوقت في مناطق تأثيره.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متنبئ جوي يطلق تحذيرا هاما ويدعو المواطنين لاخذ الاحتياطات ليلة الثلاثاء) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متنبئ جوي يطلق تحذيرا هاما ويدعو المواطنين لاخذ الاحتياطات ليلة الثلاثاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).