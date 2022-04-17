2022/04/17 | 18:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ اتّهم الرئيس الأميركي جو بايدن للمرة الأولى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب “إبادة جماعية” في أوكرانيا، وهو مصطلح سبق أن استخدمه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لكنه لم يصدر عن الإدارة الأميركية من قبل.وقال بايدن لصحافيين في آيوا “نعم، لقد قلت عنها إنّها إبادة جماعية”، وذلك بعد ساعات من استخدام الرئيس الأميركي للمرة […]

ظهرت المقالة للمرة الأولى..



بايدن يتّهم بوتين بارتكاب “إبادة جماعية” في أوكرانيا أولاً على ايرث نيوز.

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