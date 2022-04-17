47 قتيلاً بضربات جوية في أفغانستان

2022/04/17 | 18:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعارتفعت حصيلة ضحايا ضربات جوية اتّهمت كابول الجيش الباكستاني بتنفيذها في ولايتي خوست وكونار في شرق أفغانستان إلى 47 قتيلا، وفق ما أفاد مسؤولون اليوم الأحد.وقال مدير الثقافة والإعلام في خوست شابير أحمد عثماني، إنه "قتل 41 مدنيا، معظمهم نساء وأطفال، وأصيب 22 بجروح في ضربات جوية نفّذتها القوات الباكستانية قرب خط دوراند في ولاية خوست". وأكد مسؤولان آخران حصيلة القتلى جراء القصف الذي وقع في خوست السبت بينما ذكر مسؤول أفغاني أن ستة أشخاص قتلوا في ولاية كونار.

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