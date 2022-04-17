كوريا الشمالية تقيم احتفالًا كبيرًا.. وتختتمه بإطلاق سلاح تكتيكي جديد

2022/04/17 | 18:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقول كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين يوم السبت.تزعم كوريا الشمالية أنها كانت سلاحًا تكتيكيًا جديدًا موجهًا.

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