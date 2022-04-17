2022/04/17 | 19:04 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثيقة.. أعضاء الكتلة الصدرية يقدمون دعوى لدى محكمة ميسان لإيقاف عقد بيع اراضي زراعية كبيرة بثمن بخس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/17 | 19:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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