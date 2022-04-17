ارتفاع حصيلة ضحايا ضربات جوية في أفغانستان الى 47 قتيلا

2022/04/17 | 19:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 41 مدنيا، معظمهم نساء وأطفال.ص

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