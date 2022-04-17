الكاظمي يشارك رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والكادر المتقدم في التعليم العالي مائدة الإفطار

2022/04/17 | 19:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يشارك رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والكادر المتقدم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مائدة الإفطار لصيام شهر رمضان المبارك.

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