الكاظمي يشارك الكادر المتقدم بوزارة التعليم ورؤساء الجامعات مائدة الإفطار

2022/04/17 | 19:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعشارك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مساء اليوم الأحد، الكادر المتقدم بوزارة التعليم العالي ورؤساء الجامعات مائدة الإفطار.وقال بيان لمكتبه تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي شارك رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والكادر المتقدم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مائدة الإفطار لصيام شهر رمضان المبارك".

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