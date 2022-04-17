"فحص الخصوصية".. 30 ثانية فقط لمنع غوغل وفيسبوك من تعقبك

2022/04/17 | 19:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في 30 ثانية فقط يمكنك القيام بخطوات بسيطة ستساعدك في منع غوغل وفيسبوك من تعقب بيانات، وبالتالي التمتع بقدر أكبر من الخصوصية

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