هل ستفوز أوكرانيا في الحرب مع روسيا؟.. زيلينسكي يرد على سؤال CNN

2022/04/17 | 19:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه يعتقد أن بلاده ستفوز في الحرب مع روسيا، مُشيرًا إلى أن الشعب هو من يلهمه لمواصلة الصمود في ظل الظروف العصيبة الحالية.

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