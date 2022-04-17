2022/04/17 | 19:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يحدث تصلب الشرايين، عندما تتراكم الدهون والكوليسترول على جدار الشرايين، فتصبح سميكة ومتيبسة، مما يؤدي لضيق الشرايين.وبمرور الوقت، قد تنسد الشرايين وتحدث جلطات دموية وأزمات قلبية، ولذلك ينصح الأطباء دوماً بتجنب الأطعمة الدهنية وممارسة الرياضية.1- السلمون يحتوي السلمون على دهون صحية، من شأنها خفض نسبة الكوليسترول في الجسم، ومن الممكن تناول […]

ظهرت المقالة 5 أطعمة تحميك من تصلب الشرايين..



منها الكاكا والسبانخ أولاً على ايرث نيوز.

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