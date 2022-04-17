47 قتيلا.. ارتفاع ضحايا

2022/04/17 | 19:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعد التوتر الحدودي بين باكستان وأفغانستان منذ استولت طالبان على السلطة العام الماضي، إذ اتّهمت إسلام أباد مجموعات مسلّحة بشن هجمات متكررة من الأراضي الأفغانية.

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